Alla Camera, Meloni ricorda Borsellino: memoria e monito per l’Italia. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di questa giornata come occasione per scrivere una pagina significativa della storia parlamentare, onorando il coraggio del magistrato antimafia e rinnovando l’impegno contro ogni forma di criminalità. La testimonianza di Borsellino si trasforma in un potente richiamo ai valori di legalità e giustizia, affinché tali sacrifici non siano mai dimenticati.

"Quella di oggi è una giornata che ci consente di scrivere insieme una pagina importante della storia del Parlamento." Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta alla Camera durante la cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, in occasione della quale è stata esposta una teca contenente la sua storica borsa da lavoro. La premier ha espresso gratitudine ai familiari del magistrato antimafia, "che hanno reso possibile l'esposizione di uno degli oggetti a lui più cari, la sua borsa, nel cuore della nostra democrazia, affinché diventi un simbolo tangibile e un monito per le generazioni future.

