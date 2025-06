Alla Camera la borsa che Paolo Borsellino aveva in via D' Amelio

Nel cuore di Roma, un frammento di storia rivive grazie all’esposizione della borsa di Paolo Borsellino, testimone silenzioso di uno dei momenti più drammatici della nostra memoria collettiva. Fino al 30 ottobre, il Transatlantico di Montecitorio apre le sue porte per rendere omaggio a un simbolo di legalità e coraggio. Un’occasione unica per riflettere sul valore della giustizia e conoscere da vicino un pezzo di storia italiana.

ROMA (ITALPRESS) – Sarà esposta fino al 30 ottobre, nel Transatlantico di Montecitorio, la borsa che il giudice Paolo Borsellino aveva con sè il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Alla cerimonia in memoria del giudice erano presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; il presidente della Camera, Lorenzo Fontana; il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i figli di Paolo Borsellino, Lucia e Manfredi, e Manuela Canale, figlia del tenente colonnello Carmelo Canale, tra i più stretti collaboratori di Paolo Borsellino, oltre a Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

