All Blacks-Francia sfida eterna | finali Mondiali servizi segreti tour leggendari e una nave bombardata

L’attesa è palpabile: sabato inizia il tour dei Bleus in Nuova Zelanda, un viaggio tra sfide leggendari e ricordi di finali epiche tra All Blacks e Francia. Con 17 esordienti e un ct Galthie determinato, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa rivalità eterna, tra servizi segreti, tour leggendari e ricordi di navi bombardate. La partita promette emozioni forti, ma questa volta, chi avrà la meglio?

Sabato inizia il tour dei Bleus in Nuova Zelanda per tre test a Dunedin, Wellington e Hamilton: il c.t. Galthie fa i conti con le limitazioni sulle convocazioni e porta 17 esordienti. È la sfida più giocata ai Mondiali, due le finali vinte dai neozelandesi, ma altrettante le batoste subite.

