Alice Basso alla biblioteca di Meina

Vivi un pomeriggio speciale con Alice Basso, la talentuosa scrittrice italiana, che venerdì 4 luglio alle 18 sarà ospite alla biblioteca di Meina per presentare il suo ultimo romanzo, "Le ventisette sveglie di Atena Ferraris". Un'occasione unica per immergersi nel mondo della scrittura e scoprire i segreti dietro questa coinvolgente storia. All'incontro interverrà...

La scrittrice Alice Basso sarà ospite alla biblioteca don Candido Tara di Meina, in Via Mazzini 15, venerdì 4 luglio per presentare al pubblico il suo ultimo libro "Le ventisette sveglie di Atena Ferraris" edito da Garzanti. L'appuntamento per i lettori è alle 18. All'incontro interverrà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: alice - biblioteca - meina - basso

Biblioteca di Alice: torna il book-crossing per bambine e bambini al Parco Ducale - Torna al Parco Ducale la magia della Biblioteca di Alice con il suo affascinante book crossing dedicato a bambine e bambini! Dopo il grande successo delle scorse estati, questa iniziativa invita i piccoli lettori a scambiare gratuitamente i loro libri preferiti, immersi nella splendida cornice del parco.

Alice Basso alla biblioteca di Meina.

Alice Basso alla biblioteca di Meina - La scrittrice Alice Basso sarà ospite alla biblioteca don Candido Tara di Meina, in Via Mazzini 15, venerdì 4 luglio per presentare al pubblico il suo ultimo libro "Le ventisette sveglie di Atena ... Si legge su novaratoday.it

Alice Basso in biblioteca a Chiusa di Pesio - www.ideawebtv.it - Giovedì 27 marzo alle 21, la Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio ospiterà un incontro con la scrittrice Alice Basso, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Le ventisette sveglie di ... Lo riporta ideawebtv.it