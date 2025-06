Alexander Zverev stizzito in conferenza stampa | La gente si dimentica che sono n3 del mondo

Alexander Zverev si presenta carico e determinato a Wimbledon, ma la sua recentissima sfuriata in conferenza stampa ha riacceso i riflettori sulle sue tensioni. La gente dimentica che è numero 3 del mondo e che ogni partita porta con sé pressioni enormi. Con un passato di successi e sfide, Zverev vuole dimostrare ancora una volta il suo valore, pronto a superare gli ostacoli e a conquistare il suo meritato posto tra i grandi.

Alexander Zverev è atteso all'esordio di Wimbledon contro il francese Arthur Rinderknech, dopo aver affrontato una buona stagione sull'erba: finalista a Stoccarda, sconfitto da Taylor Fritz, e semifinalista ad Halle, battuto da Daniil Medvedev. Prestazioni che però non hanno convinto fino in fondo gli addetti ai lavori. Zverev continua a manifestare un'atavica difficoltà, cioè quella di non andarsi a prendere i punti quando pesano davvero. Una decisione venuta meno spesso nella sua carriera e che ne ha impedito l'affermazione in uno Slam fino a questo momento. Tuttavia, prima del suo impegno sull'erba londinese, Sascha ha rivendicato il suo status di n.

Alexander Zverev stizzito in conferenza stampa: “La gente si dimentica che sono n.3 del mondo”.

