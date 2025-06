Alex Marangon completati i test tossicologici | attesa per i risultati

Le analisi tossicologiche sul corpo di Alex Marangon sono finalmente pronte, offrendo un passo cruciale verso la verità. La struttura di tossicologia dell'ospedale Burlo Garofolo di Trieste ha completato i test, fondamentali per determinare se il 25enne di Marcon abbia consumato o meno l’ayahuasca, una bevanda amazzonica nota per i suoi effetti psicoattivi. Ora, gli occhi sono puntati sui risultati che potrebbero chiarire il mistero e fare luce su questa intricata vicenda.

Un anno di dubbi e silenzi sulla morte di Alex Marangon - Un anno di dubbi e silenzi sulla morte di Alex Marangon. È passato un anno dalla tragica scomparsa del giovane di Marcon, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024, dopo una serata a tema sciamanico all'abbazia di Vidor.

