Alessandro Scarlatti il primo dei moderni | al via la rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti nel segno dei 300 anni dalla morte del compositore

Al via il progetto “Alessandro Scarlatti, il primo dei moderni”, della Nuova Orchestra Scarlatti, rassegna per i 300 anni dalla morte di A. Scarlatti, sostenuta dal Ministero della Cultura. Venerdì 4 luglio ore 19.30, con ingresso gratuito nella Basilica di Santa Restituta, all’interno del Duomo di Napoli in Via Duomo 147, si terrà il concerto “Affetti sacri e profani”: cantate, arie e concerti di A. Scarlatti e G. F. Händel, eseguite dalla Nuova Orchestra Scarlatti. Al cembalo Marianna Meroni. Primo violino Giacomo Mirra. Con la partecipazione del soprano Giuseppina Perna e del mezzosoprano Tonia Langella, alternate a poesie tra Arcadia e contemporaneità interpretate da Enzo Salomone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it