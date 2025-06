Alcol e droga alla guida coltelli e furti | i Carabinieri nel weekend denunciano otto persone

Nel cuore di Cesena, i carabinieri hanno intensificato i controlli durante il weekend, denunciando otto persone coinvolte in episodi di alcol e droga alla guida, furti e possesso di coltelli. Un servizio straordinario volto a garantire sicurezza e legalità , dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel tutelare la comunità e prevenire comportamenti rischiosi in città . La lotta contro la criminalità non si ferma mai.

Nel fine settimana i carabinieri di Cesena hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato non solo alla prevenzione dei reati in genere, ma anche al controllo della circolazione stradale volto al contrasto delle condotte di guida pericolose e all’uso e abuso di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: guida - carabinieri - alcol - droga

Controlli dei carabinieri, denunciati in due sorpresi alla guida ubriachi e un altro perché aveva la patente revocata - Controlli incrociati dei carabinieri di Meldola hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza.

Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: scattano i controlli contro le stragi del sabato sera – VIDEO Molti automobilisti segnalati per l’assunzione di marijuana, hashish e cocaina: ecco le denunce dei carabinieri Vai su Facebook

Stretta su alcol, droga e cellulare alla guida: nove patenti ritirate; Droga e alcol alla guida: controlli dei carabinieri. Due denunciati e due segnalati; Belluno, controlli su alcol e droga: tre ubriachi alla guida e uno con hashish in auto.

Controlli a Ariano, denunce e sanzioni per droga e alcol - Controlli serrati dei carabinieri tra Grottaminarda e Ariano Irpino, in Valle Ufita: denunce, segnalazioni e sanzioni per guida in stato di ebbrezza e ... Scrive msn.com

Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: scattano i controlli contro le stragi del sabato sera – VIDEO - Nuoro Controlli a tappeto dei carabinieri della Compagnia di Siniscola nei Comuni di San Teodoro e Budoni contro le stragi del sabato sera spesso legate all’abuso di alcol e droghe da parte di conduce ... Secondo msn.com