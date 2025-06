Alcaraz si sfoga nel match con Fognini | Ha 50 anni e guarda che livello mantiene!

Alcaraz si sfoga nel match con Fognini: a 50 anni, il ligure dimostra un livello sorprendente. Più difficile di quanto si sarebbe immaginato, il campione in carica si trova a dover affrontare il quinto set nel primo turno di Wimbledon, sotto una pressione inaspettata. Fabio Fognini, con il suo spirito libero e senza nulla da perdere, sta mettendo alla prova la sua avversaria in modo imprevedibile, facendo vacillare le aspettative. La partita si trasforma in una vera e propria battaglia emozionante, dimostrando che nel tennis nulla è scritto fino all'ultimo punto

Più difficile di quanto si sarebbe immaginato. Carlos Alcaraz è costretto ad affrontare il quinto set nel primo turno di Wimbledon. Il campione in carica, n.2 del mondo, sta soffrendo non poco al cospetto di un Fabio Fognini (n.138 del ranking), ispirato come non lo si poteva immaginare. La si era descritta come una partita senza storia, eppure il ligure, non avendo nulla da perdere, sta trovando le soluzioni ai problemi proposti da Carlitos, nettamente stupito dal rendimento del suo più "attempato" avversario. Lo score recita 5-7 7-6 (5) 5-7 6-2, con il primo e terzo parziale vinto dall'iberico e il secondo il quarto dal nostro portacolori.

