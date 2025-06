Alcaraz loda Fognini | Potrebbe giocare altri 2-3 anni perché è il suo ultimo Wimbledon?

Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, ha espresso ammirazione per Fabio Fognini, alla sua ultima apparizione a Wimbledon. L’iberico ha lodato l’azzurro, dicendo che non comprende perché debba smettere e che potrebbe giocare ancora 3-4 anni. Questa testimonianza di rispetto e stima sottolinea la grandezza e la longevità che il tennis può offrire. La domanda ora è: quale sarà il futuro di Fognini e quali sorprese ci riserverà il torneo?

Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding e del mondo, ha iniziato la propria difesa del titolo a Wimbledon battendo al quinto set all’esordio l’azzurro Fabio Fognini, all’ultima apparizione sull’erba londinese: lo spagnolo ha fatto i complimenti al tennista italiano nella consueta intervista al termine del match. L’ elogio dell’iberico all’azzurro: “ Ad essere onesti, non capisco perchĂ© sia il suo ultimo Wimbledon, può giocare ancora 3-4 anni. Devo dargli tutto il merito, ha giocato un grande match. E’ un grande giocatore, ha un talento pazzesco e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera, sono felice di aver condiviso il campo con lui “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz loda Fognini: “Potrebbe giocare altri 2-3 anni, perchĂ© è il suo ultimo Wimbledon?”

