Alcaraz-Fognini oggi a Wimbledon a che ora gioca | orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi a Wimbledon 2025 si accendono i riflettori sul grande debutto di Carlos Alcaraz e Fabio Fognini, protagonisti del primo turno sul Central Court. L’incontro, atteso da tutti gli appassionati, inizia alle 14:00 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky. Non perdere questa emozionante sfida tra talento e esperienza—continua a leggere per scoprire orario, dove vederla in TV e streaming!

Carlos Alcaraz e Fabio Fognini apriranno il programma del torneo di Wimbledon 2025 sfidandosi oggi sul campo centrale nell'incontro di primo turno che inizierĂ alle ore 14. Diretta TV solo su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

