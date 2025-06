Alberto Oliveti confermato presidente della Fondazione Enpam

Con un sostegno superiore al 95%, Alberto Oliveti è stato riconfermato alla guida della Fondazione Enpam, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per i medici italiani. L’assemblea ha anche accolto con entusiasmo i nuovi vicepresidenti, Silvestro Scotti e Luigi Mario Daleffe, pronti a contribuire alla missione di tutela e assistenza dell’ente. Un momento di grande fiducia e rinnovata energia per l’Enpam, che si prepara a un nuovo capitolo di crescita e innovazione.

“Alberto Oliveti è stato confermato presidente della Fondazione Enpam con oltre il 95% dei voti. L’Assemblea nazionale dell’ente di previdenza e assistenza dei medici ha anche eletto i due vicepresidenti, entrambi new entry: Silvestro Scotti e Luigi Mario Daleffe”. Lo comunica la Fondazione Enpam in una nota. “Alberto Oliveti, laureato in medicina ad Ancona nel 1980 e specializzato in pediatria, è stato eletto vicepresidente dell’Enpam nel 2010 per diventarne presidente nel 2012. Da allora, sotto la sua guida, il patrimonio dell’ente è aumentato di oltre 15 miliardi di euro, per circa metà grazie ai proventi degli investimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it