Alberto Costa Juve un club turco sul terzino portoghese! La risposta dei bianconeri è stata netta | cosa succede adesso

Alberto Costa, il giovane terzino portoghese in forte ascesa con la Juve, ha attirato l’attenzione di un club turco, il Galatasaray. Tuttavia, i bianconeri hanno risposto con decisione, respingendo l’interesse e confermando la volontà di mantenere il giocatore. Ma cosa succederà ora? La situazione si fa calda: il futuro di Alberto Costa alla Juventus si prospetta ancora più promettente oppure si aprono nuove sfide? Restate con noi per scoprirlo.

Alberto Costa Juve, un club turco sul terzino bianconero: tutti gli ultimi aggiornamenti sul portoghese. Alberto Costa si sta prendendo la Juve con prestazioni in crescita in questo Mondiale per Club. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, i bianconeri avrebbero respinto un interesse del Galatasaray per il giocatore portoghese che rimarrà alla Juve. PAROLE – «Il Galatasaray ha chiesto Alberto Costa alla Juventus, incassando il no dei bianconeri. I turchi cercano un terzino destro e guardano al mercato della Serie A».