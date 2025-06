Albero pericolante in strada l' allarme dei residenti | Un pericolo!

Un albero pericolante in via Leucosia a Salerno ha messo in allerta i residenti, che temono un potenziale dramma. La segnalazione di un lettore denuncia un rischio serio: un albero già pendente, pronto a crollare, potrebbe causare danni o peggio. La questione rimane irrisolta mentre l’attesa di un incidente sembra imminente. È urgente intervenire prima che si verifichi una tragedia.

Rischio crollo per un albero su di un marciapiede in via Leucosia, a Salerno. La segnalazione ci arriva da un lettore, che denuncia e segnala il pericolo del crollo di un albero, già pendente e che potrebbe rappresentare un pericolo per i pedoni. "Aspettando che cada e faccia vittime" ci scrive. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ambientalisti bloccano il taglio di un albero, Aster: "Pericolo crollo imminente" - più attenta valutazione dei rischi ambientali e della biodiversità locale. La tensione tra esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio arboreo si fa sentire, mentre cittadini e ambientalisti si mobilitano per fermare un intervento che potrebbe essere dannoso.

Albero cade sulla folla, la segnalazione (di oltre 2 mesi fa) sui social: «Parlai del pericolo a marzo, ma invano»

