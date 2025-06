Alba Parietti criticata su Instagram per il contrasto tra il décolleté che parla del tempo e il viso ultra levigato

Alba Parietti, a soli 64 anni, ha condiviso scatti eleganti in abito scollato su Instagram, ma il suo post è stato subito travolto da critiche e commenti sul divario tra il viso impeccabile e il corpo, alimentando polemiche di body shaming. Una discussione che mette in luce quanto l’apparenza possa ancora diventare terreno di giudizio, anche per una donna forte e sicura come lei. È il momento di riflettere su come valorizzare autenticità e rispetto nel mondo dei social.

