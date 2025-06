Al via questa sera Certe notti - San Domenico Festival

Preparati ad immergerti in un’atmosfera unica: questa sera prende il via “Certe notti - San Domenico Festival” ad Arezzo, una settimana di eventi imperdibili tra musica, cultura e spettacolo. Dal 30 giugno al 6 luglio, la suggestiva piazza San Domenico si trasforma nel cuore pulsante della vita estiva cittadina, offrendo emozioni e divertimento per tutti. Non perdere questa straordinaria opportunità di vivere l’estate aretina al massimo!

Arezzo, 30 giugnon 2025 – : una settimana di eventi tra musica, cultura e spettacolo Prende il via oggi, lunedì 30 giugno, la nuova edizione di “Certe notti San Domenico Festival”, la rassegna serale estiva promossa da Casa Thevenin che animerà la suggestiva piazza San Domenico fino al 6 luglio. Un’intera settimana dedicata a musica, letteratura, giochi e spettacolo, con un programma ricco di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. La serata inaugurale vede protagonista la tradizionale Cena sotto le Stelle. Tra gli eventi in programma nei prossimi giorni, il gioco a quiz Il Cervellone (1 luglio), la presentazione in anteprima del nuovo libro di Andrea Bindi (2 luglio), il premio Discobolo del CSI (3 luglio), lo spettacolo musicale Music & Passion (4 luglio), e ancora libri, storie di vita e tanto divertimento con La Scorrida (5 luglio) e il gran finale di cabaret con “Quelli del varietà” (6 luglio). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via questa sera “Certe notti - San Domenico Festival”

