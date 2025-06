Al via l' appuntamento telefonico in 36 uffici postali del Pescarese scatta il pagamento delle pensioni di luglio

Al via in 36 uffici postali della provincia di Pescara l'appuntamento telefonico per il pagamento delle pensioni di luglio. Questa nuova modalità si aggiunge alle altre opzioni di prenotazione disponibili online, semplificando ulteriormente l'accesso ai servizi. L’obiettivo è garantire maggiore comodità e sicurezza agli utenti, evitando code e assembramenti, e assicurando un servizio rapido ed efficiente a tutti i pensionati.

Al via in 36 uffici postali della provincia di Pescara l'appuntamento telefonico. Il servizio si aggiunge alle altre modalità di prenotazione disponibili tramite app o il sito poste.it e può essere utilizzato già per le pensioni di luglio, in pagamento da martedì 1 luglio.

