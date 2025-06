Al via la XXIII edizione dell’Ischia Film Festival | tra memoria identità e dialogo tra culture

Tra memoria, identità e dialogo tra culture, l’Ischia Film Festival torna con rinnovato entusiasmo, promettendo un’edizione ricca di emozioni e riflessioni. Tra proiezioni, incontri internazionali e momenti di confronto, il festival si conferma come piattaforma di incontro e crescita culturale. Un’occasione unica per scoprire nuovi sguardi e storie che uniscono il mondo, in un contesto mozzafiato. L’appuntamento è ora di vivere questa straordinaria esperienza, perché…

ISCHIA, 30 GIUGNO – È iniziata tra applausi e presenze internazionali la XXIII edizione dell’Ischia Film Festival, ospitata nella cornice del Castello Aragonese. L’apertura ufficiale è stata affidata al primo “Film Cocktail” sul terrazzo del castello, area tradizionalmente riservata alle cene, scelta dal direttore artistico Michelangelo Messina come simbolo di rinascita e consapevolezza in un periodo definito “tra i più drammatici della nostra storia”. La serata inaugurale ha proposto un programma dedicato ai temi della solitudine, dell’identità, della memoria e del cambiamento climatico. Nello spazio del Carcere Borbonico è stata inaugurata la mostra fotografica Vedere, ascoltare. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Al via la XXIII edizione dell’Ischia Film Festival: tra memoria, identità e dialogo tra culture

