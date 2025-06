Al via la rassegna teatrale estiva con due spettacoli sul rapporto tra nonni e nipoti

Preparati a vivere un’estate all’insegna del teatro e delle emozioni! La rassegna Teatro Masini Estate / Teatro Ragazzi torna nella suggestiva cornice di Faenza, portando in scena storie che celebrano il legame speciale tra nonni e nipoti. L’evento, che apre le porte lunedì 30 giugno alle 21.15, promette di affascinare grandi e piccini con spettacoli coinvolgenti e ricchi di significato. Non perdere questa occasione unica di condividere momenti magici e di riscoprire il valore della famiglia attraverso il palcoscenico.

Prende il via lunedì 30 giugno, alle 21.15, l’edizione 2025 di Teatro Masini Estate Teatro Ragazzi nella Molinella che, dopo due anni “in trasferta” all’Arena Borghesi, torna nella storica sede di Piazza Nenni a Faenza. Lo spettacolo inaugurale sarà Trame su misura della compagnia Giallo Mare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: rassegna - teatrale - estiva - spettacoli

San Potito Sannitico, il genio di Enzo Varone chiude la rassegna teatrale - La Rassegna Teatrale promossa dalla Pro Loco Genius Loci, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si è conclusa tra risate e applausi entusiasti.

ARENA ESTIVA Il palcoscenico sotto le stelle - Mercoledì 2 luglio, ore 21:30 TEATRO AI COLLI, VIA MONTE LOZZO 16, PADOVA Per inaugurare il contenitore teatrale della rassegna estiva, abbiamo scelto uno degli spettacoli della nostra scuola di recitazio Vai su Facebook

Al via la rassegna teatrale estiva con due spettacoli sul rapporto tra nonni e nipoti; In scena La bocca baciante, un manuale di sopravvivenza per le donne nell’era dei social; DIONISIO FESTIVAL. Estate Teatrale Chiavarese.

La rassegna estiva di spettacoli della Libera Accademia del Teatro volge verso il gran finale - La terza e ultima settimana di saggi estivi della scuola cittadina sarà tra venerdì 27 giugno e giovedì 3 luglio ... lanazione.it scrive

“Un sipario tra cielo e terra 2025”: la magia del teatro torna in valle Stura - Dal 2002, la rassegna è un appuntamento fisso dell’estate in valle, grazie al lavoro della compagnia Il Melarancio – oggi Dispari Teatro – che da quest ... Lo riporta cuneodice.it