Al via la raccolta del mirtillo in Val di Non le virtù delle sue bacche

È il momento di gustare i tesori della natura: in Val di Non, la raccolta del mirtillo prende il via, portando con sé i benefici di queste preziose bacche. Ricche di antiossidanti e dal sapore irresistibile, le bacche di mirtillo rappresentano la gemma dell’estate, pronta a deliziare i palati e a contribuire alla salute. Scopriamo insieme come si svolge questa tradizione, simbolo di un territorio che sa valorizzare i suoi frutti più autentici.

(Adnkronos) – Al via la raccolta del mirtillo, gemma della stagione estiva che in Val di Non trova condizioni ideali di sviluppo. Come sanno bene gli agricoltori del Consorzio Melinda, impegnati a esaminare con attenzione le piante collocate nelle strutture coperte: quando l’intera superficie raggiunge il colore blu intenso, la bacca inizia a staccarsi naturalmente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: raccolta - mirtillo - virtù - bacche

Al via la raccolta del mirtillo in Val di Non, le virtù delle sue bacche.