Sei anche tu pronto a scoprire come diventare un vero eroe in situazioni di emergenza? Da oggi e fino a sabato 5 luglio, Mercato Saraceno ospita la decima edizione di "La Protezione Civile... Sei anche tu", un'iniziativa coinvolgente dedicata ai giovani tra gli 11 e i 15 anni. Un'opportunità unica per apprendere, divertirsi e mettere alla prova le proprie capacità di fronte a emergenze reali, perché il coraggio si impara e si costruisce insieme.

A Mercato Saraceno, da oggi fino a sabato 5 luglio, al campo scuola Ugo Beltrammi, si svolgerĂ la decima edizione di ’La Protezione civile. sei anche tu’, con lo scopo di saper affrontare al meglio situazioni di calamitĂ o di emergenza, nell’ambito del centro estivo per ragazzi e ragazze delle tre classi medie inferiori. Saranno in 25 i giovani di etĂ compresa tra gli 11 e i 15 anni, che potranno vivere momenti di informazione e formazione circa i comportamenti da tenere in caso di allerta per qualsiasi tipo di calamitĂ . Il Gruppo Alpini Mercato Saraceno Fabio Toni e il Nucleo di Protezione civile Giorgio Giuliani hanno organizzato assieme ad altri l’evento e hanno voluto dedicare il campo scuola alla memoria dell’amico Ugo Beltrammi, tragicamente e prematuramente scomparso, lasciando un grandissimo vuoto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via ’La Protezione civile... sei anche tu’

