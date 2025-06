Al via la campagna internazionale di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza promossa dal Mig

Al via la campagna internazionale “La violenza non è mai una soluzione”, un potente invito alla riflessione e all’azione contro ogni forma di violenza. Promossa dal mig, questa iniziativa mira a sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza della gentilezza come antidoto efficace, attraverso incontri scolastici, laboratori e dialoghi con esperti. Solo insieme possiamo costruire un mondo più sereno, dove la pace e il rispetto siano protagonisti.

Sensibilizzare i giovani e non solo sull’importanza della pratica della gentilezza come antidoto alla violenza in tutte le sue forme attraverso incontri nelle scuole, laboratori didattici e interazione con specialisti è l’obiettivo della campagna dal titolo “La violenza non è mai una soluzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

