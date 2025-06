Al via il Serprino festival!

Al via il Serprino Festival, l’evento estivo che celebra il vivace e irresistibile vino frizzante dei Colli Euganei. Fino al 7 luglio, tra degustazioni, musica e momenti di convivialità, il festival trasformerà i suggestivi luoghi del territorio padovano in un’esplosione di sapori e allegria. Un’occasione unica per scoprire le eccellenze locali e vivere un’estate indimenticabile all’insegna del buon vino e della festa.

Ritorna Serprino Festival, l’appuntamento dell’estate dedicato al Serprino, il vulcanico vino frizzante autoctono dei Colli Euganei. Fino al 7 luglio saranno numerosi gli appuntamenti che offriranno varie opportunità di svago e convivialità. Il festival animerà i luoghi del territorio padovano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

