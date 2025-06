Al via il processo contro Chiara Petrolini disposta la perizia psichiatrica

Il processo contro Chiara Petrolini, accusata di gravi reati tra cui l’omicidio premeditato di due neonati, ha aperto le sue porte con la richiesta di una perizia psichiatrica. La giovane, appena 22enne, si è presentata oggi davanti alla Corte d’Assise di Parma, mentre si svolgono le prime delicate fasi di un procedimento che scuote profondamente la comunità. In questa delicata vicenda, l’esito della perizia potrà rivelare aspetti cruciali sulla sua mente e motivazioni.

Chiara Petrolini si è presentata nella mattinata del 30 giugno davanti alla Corte d’Assise di Parma per il primo atto processuale a suo carico, che la vede imputata per l’ omicidio premeditato di due neonati e per la successiva occultazione dei corpi. I fatti si sarebbero svolti nella casa di Vignale di Traversetolo, dove la giovane, che a luglio compirà 22 anni, si trova agli arresti domiciliari. Presenti in aula anche i genitori della ragazza, e l’ex compagno Samuel Granelli, padre dei due bambini, accompagnato dalla sua legale. Granelli e i suoi genitori si sono costituiti parte civile nel procedimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al via il processo contro Chiara Petrolini, disposta la perizia psichiatrica

