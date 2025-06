Al via il Festival del Sole con oltre 1.800 atleti Il Comune firma la Carta etica contro divari e discriminazioni

Al via il Festival del Sole, un’occasione di festa e solidarietà con oltre 1.800 atleti provenienti da 15 nazioni, pronti a celebrare l’uguaglianza e il rispetto. La manifestazione, alla sua 18ª edizione, ha aperto ufficialmente i battenti ieri sera in viale Ceccarini, con la tradizionale sfilata che ha segnato un momento di unità e inclusione. E questa edizione si distingue anche per l’impegno del comune, che firma la carta etica contro divari e discriminazioni, rafforzando il suo ruolo di promotore di valori condivisi nel mondo dello

Oltre 1.800 atleti provenienti da 15 Nazioni hanno dato il via al "Festival del Sole", all'insegna dell'uguaglianza, del rispetto e delle pari opportunità. Si è aperta ieri sera, 29 giugno, la 18esima edizione della rassegna. In viale Ceccarini, ha avuto luogo la tradizionale sfilata degli atleti.

