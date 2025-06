Al via il campo scuola CRI Anch’io sono la protezione civile | 38 ragazzi in una settimana di formazione

Al via la quindicesima edizione di “Anch’io sono la protezione civile”, un’esperienza unica per 38 giovani tra formazione, solidarietà e impegno civico. Dal 30 giugno al 5 luglio 2025, presso le scuole Ferraris di Modena, i partecipanti scopriranno i segreti della Protezione Civile, diventando protagonisti attivi della prevenzione e della sicurezza. Un’occasione imperdibile per i ragazzi di contribuire alla comunità, imparando valori che dureranno per tutta la vita.

Dal 30 giugno al 5 luglio 2025, presso le scuole Ferraris di Modena in via Divisione Acqui 160, si terrà la quindicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile. Il Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: protezione - civile - anch - sono

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Campo Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" Vai su Facebook

Translate post"Anch'io sono la protezione civile", al via il campo scuola a #MonteSanGiacomo https://radioalfa.fm/anchio-sono-protezione-civile-campo-scuola-monte-san-giacomo/… via @radioalfa Vai su X

Ragazzi a lezione con la Protezione Civile - Si è chiuso il Campo Scuola "Anch’io Sono la Protezione Civile", cominciato domenica scorsa col patrocinio del comune e ... msn.com scrive

Al via ’La Protezione civile... sei anche tu’ - A Mercato Saraceno, da oggi fino a sabato 5 luglio, al campo scuola Ugo Beltrammi, si svolgerà la decima edizione di ’La Protezione civile... Da msn.com