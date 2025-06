Al via da domani le Aggregazioni Funzionali Territoriali | cambia l' organizzazione della medicina di famiglia

A partire da domani, l’ASL Foggia introduce le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), un nuovo modello organizzativo della medicina di famiglia pensato per rispondere alle esigenze dei cittadini in modo più efficiente e continuativo. Questa innovazione mira a garantire assistenza costante e integrata, anche fuori dall’orario di apertura degli studi. Un passo importante verso un sistema sanitario più vicino e accessibile: perché la salute dei cittadini merita attenzione continua e personalizzata.

Nuova forma organizzata e integrata della medicina di famiglia. Asl Foggia rende noto che da domani primo luglio partono le Aggregazioni Funzionali Territoriali (Aft), strutturate in modo da garantire una risposta costante all’esigenza del cittadino, anche quando è chiuso lo studio del proprio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

