Al via a Napoli il progetto Alessandro Scarlatti il primo dei moderni per i 300 anni dalla morte del compositore

Napoli si anima di musica e storia con il nuovo progetto “Alessandro Scarlatti, il primo dei moderni”, un omaggio al genio siciliano nel tercentenario della sua scomparsa. La Nuova Orchestra Scarlatti inaugura il ciclo venerdì 4 luglio alle 19.30 nella suggestiva Basilica di Santa Restituta, offrendo un concerto gratuito che promette emozioni uniche e un tuffo nel patrimonio musicale del passato, rivelando come le sue opere siano ancora oggi straordinariamente attuali e coinvolgenti.

NAPOLI, 30 GIUGNO – Parte il progetto "Alessandro Scarlatti, il primo dei moderni", rassegna ideata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in occasione del tricentenario della morte del compositore siciliano. Il ciclo di appuntamenti, sostenuto dal Ministero della Cultura, prende il via venerdì 4 luglio alle 19.30 con il concerto "Affetti sacri e profani", a ingresso gratuito, nella Basilica di Santa Restituta al Duomo di Napoli. Il programma prevede musiche di Alessandro Scarlatti e Georg Friedrich Händel, con la direzione musicale al cembalo di Marianna Meroni e Giacomo Mirra primo violino. Le voci soliste saranno quelle del soprano Giuseppina Perna e del mezzosoprano Tonia Langella.

