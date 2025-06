Al Quartiere Borbonico la mostra No War Yes Art

Al Quartiere Borbonico di Casagiove, tra storia e innovazione, torna a risplendere l’arte con la mostra “No War Yes Art”. Dopo mesi di silenzio, le sue antiche mura si animano di creatività e speranza. Il 3 luglio, l’associazione “Terra del Sole” inaugura la prima Rassegna d’Arte Contemporanea del 2025, un evento che promette di lasciare il segno. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte possa essere voce di pace e rinascita.

