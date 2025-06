Al parco Francolini inaugura il nuovo skate park Il Comune | Un' idea nata nel periodo del Covid e che ora è realtà

Al parco Francolini, il Comune ha celebrato con entusiasmo l’inaugurazione del nuovo skate park, un progetto nato durante il periodo del Covid e diventato realtà nel 2024. Ieri, domenica 29 giugno, l’evento ha trasformato il parco in un palcoscenico di festa, con concerti degli artisti locali e spettacolari acrobazie degli skater. Un’occasione unica per promuovere sport, musica e aggregazione, rafforzando il senso di comunità e creatività nel nostro territorio.

