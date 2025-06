AL FEMMINILE - Esplorare il mondo femminile attraverso la letteratura e il diritto

giustizia, due strumenti potenti per comprendere e valorizzare le esperienze delle donne. Un percorso tra storie di vita, diritti e memoria, che invita a riflettere sul ruolo e sulle sfide del femminile nella società contemporanea. Non mancate a questo evento unico, un tributo alla forza e alla resilienza femminile, che si concluderà con un momento di approfondimento e confronto aperto a tutti.

Oderzo – L'Auditorium Confcommercio - ASCOM di Oderzo, in Via Spiné 10, si prepara ad ospitare un evento culturale di grande rilievo, "AL FEMMINILE", che si terrà sabato 12 luglio 2025 alle ore 20:15. La serata sarà un'occasione per esplorare il mondo femminile attraverso la letteratura e il.