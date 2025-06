Al cinema in settimana | arriva Jurassic World – La rinascita

Preparati a vivere un'appassionante settimana al cinema! Dal 2 luglio, il nuovo capitolo di Jurassic World – La rinascita, riporta in sala le avventure dei dinosauri più amati, mentre tra le altre proposte troverai titoli imperdibili come F1, Dragon Trainer, Lilo & Stitch, 28 anni dopo e M3gan 2.0. Ecco tutte le novità e le occasioni per immergerti nel mondo del grande schermo a Bergamo e dintorni. Non perdere l’occasione!

Arriva al cinema “Jurassic World – La rinascita”. Il film, nuovo capitolo della leggendaria saga dedicata ai dinosauri, approda nelle sale mercoledì 2 luglio. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “F1”, “Dragon Trainer”, “Lilo & Stitch”, “28 anni dopo” e “M3gan 2.0”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’ 30 GIUGNO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “F1 – The movie” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “Tre amiche” (ore 21). ARENA SANTA LUCIA a Bergamo “No other land” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21:30). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al cinema in settimana: arriva “Jurassic World – La rinascita”

