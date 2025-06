Al Chiostro di Sant' Eufemia la commedia Amore passami un bignè

Quest’estate, il chiostro di Sant’Eufemia si trasformerà in un palcoscenico incantato per la magia del teatro all’aperto. L’Associazione Culturale Teatrale La Bugia apre la stagione con il suo sorriso più brillante: la commedia “Amore passami un bignè”, di Cèline Gordon. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere da risate e emozioni sotto le stelle. Non mancate, perché anche questa volta, il cortile di Sant’Eufemia vi aspetta per vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

Anche quest’anno l’Associazione Culturale Teatrale La Bugia parteciperà alla prestigiosa rassegna “Teatro nei cortili”. Per l'occasione debutterà lunedì 30 giugno con la nuova divertente commedia “Amore passami un bignè”, di Cèline Gordon, presso la splendida cornice del cortile di Sant’Eufemia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

