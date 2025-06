Aiuti alle famiglie fragili | Risorse per un milione bilancio di cinque anni

Il Comune di [Nome Città] rinnova il suo impegno a favore delle famiglie fragili, destinando risorse per un milione di euro in un piano quinquennale. Con un bando da 170mila euro, si puntano a finanziare progetti sociali e sanitari ideati da enti e fondazioni del terzo settore, rafforzando così il tessuto di solidarietà locale e promuovendo un futuro più inclusivo per tutti. Le associazioni che...

Il Comune prosegue nel sostegno alle famiglie e ai cittadini più fragili del territorio. Per rafforzare l'impegno nel contrasto e alla prevenzione dei disagi socio-economici, l'assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune ha pubblicato una procedura pubblica da 170mila euro, per finanziare progetti sociali e sanitari promossi sul territorio comunale da enti e fondazioni del terzo settore. Il contributo, a favore delle associazioni che prenderanno parte all'avviso, potrà essere compreso tra i 10mila e i 20mila euro. "Con questo nuovo avviso – dice l'assessore comunale Cristina Coletti – lo scopo è continuare a rinforzare le opportunità per i cittadini più svantaggiati.

