Aidan Zingg muore a 16 anni in una gara di motocross | investito da altre moto resta esanime in pista

Una tragedia sconvolge il mondo degli sport motoristici: Aidan Zingg, un promettente talento di soli 16 anni, perde la vita durante una gara di motocross in California. Investito da altre moto, rimane esanime in pista per due giri, lasciando tutti sgomenti. Un dramma che solleva ancora una volta il tema della sicurezza in competizioni ad alta adrenalina. Continua a leggere.

Aidan Zingg ha perso la vita in corsa, mentre era impegnato in una gara di motocross in California: terribile la dinamica dell'incidente, il 16enne è rimasto esanime in pista per due giri prima che la corsa fosse interrotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

