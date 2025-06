Ai domiciliari per maltrattamenti continua a minacciare e perseguitare la ex per tre anni

Nonostante sia agli arresti domiciliari da tre anni, la minaccia e il comportamento persecutorio di un uomo nei confronti dell’ex compagna non si sono mai fermati, anzi. A pochi giorni dalla fine della pena, le sue parole si fanno ancora più inquietanti: "Se in casa mia trovo qualcuno, lo scanno". Un grave esempio di come la violenza domestica possa persistere oltre le misure restrittive, richiedendo attenzione e interventi efficaci. Continua a leggere.

Ai domiciliari da tre anni, a meno di un mese dalla fine della pena ha ricominciato a minacciare la ex compagna. "Se in casa mia trovo qualcuno, lo scanno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

