Ai Campi Flegrei la scossa più violenta da 40 anni? Il geologo Doglioni e la verità sulla magnitudo | Vi spiego qual è il vero pericolo I tre scenari

Ai Campi Flegrei, la terra trema di nuovo: una scossa violenta che ricorda i timori degli ultimi 40 anni. Il geologo Carlo Doglioni svela la verità sulla magnitudo e sui reali pericoli di questa zona da sempre soggetta a sollevamenti e terremoti. Ma qual è il vero rischio? Scopri i tre scenari possibili e preparati ad affrontare l’inevitabile, perché la sicurezza del nostro territorio dipende dalla conoscenza.

«Niente di nuovo, c’è un sollevamento dell’area in corso. Finché il suolo continuerà a sollevarsi ci saranno terremoti», ha commentato Carlo Doglioni, geologo ed ex presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) interpellato da Il Messaggero in seguito della forte scossa di terremoto originata nei Campi Flegrei e che è stata avvertita a Napoli nella mattina di lunedì 30 giugno, con epicentro nei pressi di Bacoli. Secondo l’esperto, l’evento si colloca all’interno di uno scenario più ampio e i rischi per il futuro sarebbero tre: quello sismico, il rilascio di gas e, il più grave, quello di un’eruzione. 🔗 Leggi su Open.online