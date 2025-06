Ahanor Atalanta affare fatto per il giovane terzino del Genoa I dettagli dell’affare

L’Atalanta chiude un’altra operazione da sogno nel calciomercato: è fatta per il giovane talento del Genoa, Honest Ahamad, che giocherà con i nerazzurri per una cifra di 20 milioni di euro. Un acquisto strategico che rafforza la difesa e conferma la volontà di puntare sui giovani promettenti. Ma quali sono i dettagli di questa affare? Scopriamoli insieme, perché si tratta di un investimento importante per il futuro della Dea.

