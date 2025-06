Agricoltura nasce il comitato per il marchio Igp del melone cantalupo

L'agricoltura di Licata si fa protagonista con la nascita del Comitato per il marchio IGP del Melone Cantalupo. La prima riunione, avvenuta nei giorni scorsi, ha riunito numerose aziende agricole locali determinate a tutelare e valorizzare questo prezioso simbolo del territorio. Un passo importante verso il riconoscimento ufficiale che garantirà qualità e tradizione, consolidando il ruolo del melone di Licata come eccellenza Made in Italy.

Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione costitutiva del comitato promotore per il riconoscimento del Melone di Licata come indicazione geografica protetta. All’incontro hanno partecipato numerose aziende agricole del territorio, impegnate per tutelare uno dei prodotti simbolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: comitato - melone - agricoltura - nasce

Licata punta al riconoscimento IGP per il suo melone: nasce il Comitato Promotore

