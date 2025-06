Agricoltura in partenza la raccolta dell' aglio nel territorio

L'aria si riempie di profumo e attesa: è il momento della raccolta dell'aglio di Voghiera Dop, il fiore all'occhiello della tradizione agricola ferrarese. Dopo una stagione eccezionale, i produttori si preparano a raccogliere un raccolto abbondante e di altissima qualità, simbolo di eccellenza.

