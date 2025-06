Agricoltura audizioni su pagamenti diretti in Ue e sostegno settore vitivinicolo

Il settore agricolo italiano si prepara a un importante confronto ufficiale: martedì 1° luglio, la Commissione Agricoltura della Camera ascolterà le voci di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri, su pagamenti diretti e sostegno al settore vitivinicolo nell’ambito delle nuove proposte europee. Un momento cruciale per definire il futuro delle politiche agricole e assicurare un sostegno concreto agli agricoltori italiani. La discussione promette di essere decisiva per il settore.

ROMA – Martedì 1° luglio, alle ore 13, la Commissione Agricoltura della Camera svolge l’audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 20212115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 20212116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell’interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Agricoltura, audizioni su pagamenti diretti in Ue e sostegno settore vitivinicolo

