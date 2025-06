Agguato shock in Idaho | pompieri vittime di un agguato a fuoco due morti e un ferito

Un agguato shock scuote la tranquilla comunità di Coeur d’Alene, Idaho, lasciando il paese sgomento. Due coraggiosi pompieri hanno perso la vita e un terzo è rimasto gravemente ferito in un violento attacco a colpi d’arma da fuoco mentre tentavano di domare un incendio sulla Canfield Mountain. Una tragedia che sconvolge una zona idilliaca, mettendo in discussione sicurezza e serenità. Resta da capire cosa si nasconda dietro questa drammatica situazione.

Un agguato shock ha sconvolto la tranquilla comunità del nord dell’Idaho, negli Stati Uniti. Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto gravemente ferito in un’imboscata a colpi d’arma da fuoco mentre stavano intervenendo per spegnere un incendio sulla Canfield Mountain, nei pressi di Coeur d’Alene. Un’area immersa nel verde, meta di escursionisti e amanti della natura, trasformata in un teatro di violenza improvvisa. Secondo quanto ricostruito dallo sceriffo della contea di Kootenai, Bob Norris, l’uomo responsabile della sparatoria avrebbe appiccato l’incendio in modo deliberato per attirare i pompieri in una trappola mortale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Agguato shock in Idaho: pompieri vittime di un agguato a fuoco, due morti e un ferito

