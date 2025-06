Agguato ai vigili del fuoco chiamati per l'incendio e uccisi da cecchino 3 morti in Usa | Imboscata

Una tragica imboscata ha sconvolto Coeur d'Alene, negli Stati Uniti, dove due vigili del fuoco sono stati brutalmente uccisi e uno ferito gravemente durante un intervento per un incendio. La polizia ha risposto prontamente, rinvenendo poi il corpo del sospetto presunto killer, presumibilmente suicida. Un episodio che mette ancora una volta in luce i rischi estremi del lavoro di emergenza e la difficile lotta contro la violenza gratuita. Continua a leggere.

Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un altro ferito gravemente a colpi d'arma da fuoco nelle scorse ore a Coeur d'Alene, in Usa, dove la polizia è intervenuta in forze e poco dopo ha trovato il corpo senza vita del presunto killer, probabilmente morto suicida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fuoco - vigili - uccisi - agguato

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Quest’immagine dà speranza. A Torino, in piazza San Carlo, un vigile del fuoco è stato chiamato a rimuovere con urgenza dal Caval ‘d Brons questa “pericolosissima” bandiera della Palestina. Il vigile del fuoco si arrampica fino in cima, ma invece di rimuoverl Vai su Facebook

Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, uccisi due pompieri: trovato morto killer; Agguato ai vigili del fuoco, chiamati per l'incendio e uccisi da cecchino, 3 morti in Usa: Imboscata; Usa: spari contro pompieri chiamati per domare un incendio, 2 morti.

Agguato ai vigili del fuoco, chiamati per l’incendio e uccisi da cecchino, 3 morti in Usa: “Imboscata” - Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un altro ferito gravemente a colpi d'arma da fuoco nelle scorse ore a Coeur d'Alene, in Usa, dove la polizia è ... Lo riporta fanpage.it

"Al fuoco", ma è un'imboscata. Uccisi due vigili del fuoco in Idaho - Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nella contea di Kootenai, nel nord dell’ Idaho, in un episodio che le autorità ritengono essere stato un a ... Come scrive msn.com