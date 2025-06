Aggressione-choc a un autista dell' Amat di Palermo | colpito con calci e pugni alla testa e al volto

Un episodio di violenza scuote Palermo: un autista dell’Amat, durante il suo servizio sulla linea 364, è stato brutalmente aggredito con calci e pugni alla testa e al volto da un automobilista in via Regione Siciliana. L’autista ha subito un trauma cranico e danni al naso, richiedendo ulteriori controlli maxillo-facciali. Un gesto inaccettabile che solleva ancora una volta il problema della sicurezza nel trasporto pubblico urbano.

Un autista dell'Amat di Palermo della linea 364 è stato aggredito con calci e pugni alla testa e al volto da un automobilista a Palermo in via Regione Siciliana, all'incrocio con con la via Altofonte. L'autista, dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano a Palermo, ha riportato un trauma cranico con interessamento del naso. Dovrà sottoporsi a ulteriore visita maxillo-facciale.

