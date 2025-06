Aggressione al 118 parla l' operatore | Una furia animale

Un episodio scioccante scuote Taranto: l'operatore del 118, vittima di un'aggressione violenta, descrive l'aggressore come una "furia animale". La testimonianza, rilasciata alla Fp Cgil, mette in luce la gravità della situazione e la necessità di intervenire prontamente per proteggere chi dedica ogni giorno il proprio impegno al soccorso. Questi episodi evidenziano come la sicurezza sul lavoro debba essere sempre prioritaria.

Viareggio, aggressione nel piazzale Sea. Operatore ferito da un ladro - VIAREGGIO, 12 giugno 2025 – Un'ombra di violenza ha squarciato la tranquillità del centro raccolta Sea Risorse, quando un operatore ecologico, durante il suo turno di lavoro, è stato brutalmente aggredito da un ladro armato di oggetto contundente.

