Un episodio di inaudita violenza scuote il sistema di emergenza a Taranto. L’operatore del 118, vittima di un’aggressione brutale, descrive l’accaduto come “una furia animale”, mettendo in luce le difficoltà e i pericoli quotidiani affrontati da chi dedica la propria vita alla tutela degli altri. Questa testimonianza drammatica evidenzia la necessità di interventi immediati per garantire sicurezza e rispetto a chi lavora in prima linea.

Aggressione al 118, parla l'operatore aggredito: «Una furia animale». E' una testimonianza drammatica quella rilasciata alla Fp Cgil di Taranto dall'operatore del.

Viareggio, aggressione nel piazzale Sea. Operatore ferito da un ladro - VIAREGGIO, 12 giugno 2025 – Un'ombra di violenza ha squarciato la tranquillità del centro raccolta Sea Risorse, quando un operatore ecologico, durante il suo turno di lavoro, è stato brutalmente aggredito da un ladro armato di oggetto contundente.

L’aggressione è avvenuta ai danni di un operatore della cooperativa incaricata dal Comune di aprore la dimora di Roncaglia. Il sindaco tuona: «Inaccettabile, ora basta» Vai su Facebook

Palagiano, parla l'operatore 118 aggredito: «Pensavo mi avrebbe ucciso, non so quante botte ho ricevuto; “Pensavo mi avrebbe ucciso. Non so quante mazzate mi ha dato, il video shock dell'operatore 118 aggredito; Infermiere aggredito, Gottardi: «Lavoratori attendono risposte concrete».

Operatore 118 aggredito a Taranto, 'Pensavo mi avrebbe ucciso' - Penso che mi avrebbe ucciso se avesse avuto qualcosa in mano o mi avrebbe ucciso comunque di botte. Scrive msn.com

Polla, operatore socio-sanitario aggredito al Pronto Soccorso - sanitario dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla è stato vittima di un’aggressione mentre prestava servizio al Pronto Soccorso. Lo riporta cronachedellacampania.it