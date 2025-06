Aggredisce un giovane in piazza dei Cavalieri | identificato e denunciato

Un episodio di violenza scuote il centro di Pisa: nella serata del 28 giugno, i Carabinieri sono intervenuti in Piazza dei Cavalieri per un'aggressione ai danni di un giovane tunisino, poi identificato e denunciato. La pronta reazione delle forze dell'ordine ha permesso di mettere fine a un episodio che desta preoccupazione, dimostrando ancora una volta l'importanza di un intervento tempestivo e deciso nel garantire la sicurezza urbana.

Intervento dei Carabinieri la sera del 28 giugno in piazza dei Cavalieri a Pisa dove un ragazzo tunisino era stato aggredito da un connazionale 43enne, censurato, in Italia senza fissa dimora. I militari hanno così identificato il presunto autore dell'aggressione che è stato denunciato per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

