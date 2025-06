Aggredisce la fidanzata poi si lancia contro i poliziotti | violenza a Capri

Una scena di violenza scuote Capri: un 31enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito la fidanzata e si è scagliato contro i poliziotti intervenuti. La sua irruenza e il suo sprezzo della legge hanno portato all’arresto, tra lesioni e resistenza. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di sicurezza e tutela nelle nostre comunità. La vicenda rimane sotto stretta osservazione delle autorità.

Un 31enne di origini romene, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia a Capri per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo era stato segnalato per un’aggressione ai danni della compagna in via Roma: è stato rintracciato dagli agenti nella sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

