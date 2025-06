Agenzia per la Mobilità il bancomat ‘aziendale’ usato in negozi di abbigliamento

Scandali e rivelazioni scuotono l’Agenzia per la Mobilità di Modena: tra bonifici, prelievi sospetti e un bancomat “aziendale” finito nel mirino, emergono dettagli che fanno riflettere sulla gestione delle risorse pubbliche. La scoperta della dipendente infedele, collegata a viaggi ufficiali pagati da altri enti, solleva dubbi e pone nuove domande sulla trasparenza. La vicenda si fa sempre più intricata, con implicazioni che potrebbero cambiare il volto dell’amministrazione locale.

Modena, 30 giugno 2025 – Non solo bonifici (quasi 70 in 5 anni), anche prelievi con il bancomat ’aziendale’ assegnato all’amministratore unico ma lasciato nella cassaforte dell’ufficio alla quale pare avesse accesso anche la dipendente ’infedele’ scoperta ad aprile grazie alla causale di un viaggio istituzionale pagato da un altro ente pubblico. Emergono ulteriori dettagli della spinosa vicenda che vede l’ Agenzia per la Mobilità di Modena al centro di un caso non solo giudiziario ma anche politico, visto che il numero uno (ma oggi ci sarà la successione) è attualmente il segretario provinciale del Pd, Stefano Reggianini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it