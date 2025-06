Afterhours al Carroponte | l’atteso ritorno per celebrare Ballate per Piccole Iene

L’atteso ritorno degli Afterhours al Carroponte di Sesto San Giovanni promette di essere un evento indimenticabile. Il 8 luglio 2025, i protagonisti dell’alternative rock italiano celebrano i 20 anni di “Ballate per Piccole Iene”, un album rivoluzionario che ha segnato una svolta nella musica nazionale. Manuel Agnelli e la band tornano con la formazione originale, pronti a rivivere sul palco quella magia che ha conquistato generazioni. Non mancate a questa serata...

L’8 luglio 2025 segna una data destinata a rimanere impressa nella memoria degli appassionati di alternative rock italiano. Al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni, gli Afterhours torneranno live per celebrare i 20 anni di “Ballate per Piccole Iene”, uno dei dischi più rivoluzionari e influenti del panorama musicale nostrano. Manuel Agnelli e la sua band si preparano a riportare sul palco la formazione originale del 2005, quella che diede vita a un capolavoro senza tempo. Le radici di una rivoluzione sonora. La storia degli Afterhours affonda le radici nel 1985, quando Manuel Agnelli, insieme a Lorenzo Olgiati al basso e Roberto Girardi alla batteria, diede vita al progetto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Afterhours al Carroponte: l’atteso ritorno per celebrare Ballate per Piccole Iene

